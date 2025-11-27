Глава Адыгеи потребовал усилить в регионе меры по профилактике пожаров

Мурат Кумпилов отметил, что также необходимо провести комплексный анализ причин пожаров на землях сельскохозяйственного назначения

МАЙКОП, 27 ноября. /ТАСС/. Меры по профилактике пожаров в Адыгее будут усилены, в том числе за счет оснащенности соответствующих служб региона. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, выступая на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

"Все меры по профилактике пожаров необходимо усилить, особое внимание - противопожарной оснащенности соответствующих служб: пожарные и лесопожарные подразделения должны быть обеспечены современной техникой и оборудованием", - сказал Кумпилов. Он отметил, что также в регионе необходимо провести комплексный анализ причин пожаров на землях сельскохозяйственного назначения и, в частности, перенимать более современные методы по утилизации рисовой соломы.

В частности, как пояснили в пресс-службе главы Адыгеи, на землях сельхозназначения в 2025 году потушили 23 пожара, при этом 16 виновных лиц привлечено к административной ответственности. "Пресечено более 170 несанкционированных палов, костров и сжиганий мусора", - заметили в пресс-службе.

Со ссылкой на начальника ГУ МЧС по Адыгее Станислава Илющенко пресс-служба также проинформировала, что с начала года в регионе зарегистрировано 1 тыс. 614 пожаров. "Это на 15% меньше прошлого года, вместе с тем, отмечен рост пожаров 4 и 5 класса", - сказали в пресс-службе. Наибольший рост пожаров регистрировался в Шовгеновском и Кошехабльском районах. "С помощью приложения "термические точки" обнаружено и ликвидировано 415 пожаров, на пожарах погибло 9 человек, травмировано - 7 человек, спасено - 30 человек, материальных ценностей спасено на сумму около 338 млн рублей", - заключили в пресс-службе.