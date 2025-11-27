Парламент Коми поддержал федеральный закон о лицензировании вейпов

Законопроект станет первым ограничительным шагом в регулировании оборота вейп-продукции

СЫКТЫВКАР, 27 ноября. /ТАСС/. Госсовет Республики Коми поддержал принятый в первом чтении федеральный закон об обязательном лицензировании оборота сигарет и вейп-продукции. Лицензирование и контроль станет первым ограничительным шагом в этой сфере, сказал заместитель председателя Госсовета Коми Сергей Артеев.

"Тревогу бьет медицинское сообщество, несмотря на то, что влияние вейпов на здоровье человека не до конца еще изучено, уже известно, что они способны вызывать тяжелые заболевания. В республике зарегистрирован случай смерти подростка, и анамнез показал связь с использованием электронных устройств для доставки никотина. В республике насчитывается более четырех тысяч торговых точек продажи табака и никотинсодержащей продукции. Роспотребнадзор регулярно выявляет в них нарушения, связанные с маркировкой и незаконным оборотом отдельных видов продукции. Оставаться в стороне мы не имеем права", - обратился Артеев к коллегам.

Две недели назад депутаты Госсовета вместе с активистами движения "Здоровое Отечество" участвовали в рейде, за лето их было проведено десятки. Нарушения выявили в каждой торговой точке, отметил зампред регионального парламента.

"В Госдуме принят в первом чтении законопроект об обязательном лицензировании. Он упорядочивает всю цепочку контроля от производства до реализации, что становится первым ограничительным шагом в регулировании оборота вейп-препаратов по всей стране. Инициатива предполагает вывод таких товаров в разряд подакцизных товаров. Это означает, что любая торговая точка обязана будет получить соответствующую лицензию, оплатить пошлину, соблюдать требования и ограничения. Предлагаю поддержать федеральный законопроект", - сказал Артеев и был поддержан.

Ранее парламентарий отмечал, что в республике намерены оценить, как будет действовать федеральный закон на территории региона. Если принятых мер будет недостаточно, тогда можно будет говорить о введении запрета на территории всей республики, отмечал Артеев.

Как заявил 19 ноября на пленарном заседании Госдумы статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, подготовлены поправки о полном запрете вейпов в регионах РФ. Предусмотрено право субъектов Российской Федерации с 1 сентября 2026 года и на пять лет устанавливать на своих территориях полный запрет розничной продажи вейпов. Поправки планируется внести ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота сигарет и вейпов, который был одобрен Госдумой в первом чтении. Документ в случае его принятия вступит в силу с 1 сентября 2026 года. В тех регионах, где не будет вводиться запрет, будет действовать общее регулирование - требование к лицензированию оборота.