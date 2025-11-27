NY Post: Байдена запечатлели в компании сына Хантера

Издание пишет, что это произошло впервые после его ухода из Белого дома

Хантер и Джо Байден © Teresa Kroeger/ Getty Images for World Food Program USA

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Бывшего президента США Джо Байдена впервые с момента его ухода из Белого дома запечатлели в компании сына Хантера. Об этом пишет издание New York Post.

Оно опубликовало фотографии и видеозапись. Байден прогулялся вместе с сыном и другими членами семьи по центральным улицам города Нантакет, который находится на одноименном острове у атлантического побережья США. Семейство сопровождали охранники Секретной службы.

На видеозаписи бывший президент общался с прохожими, в том числе с уличным музыкантом, которому он оставил в чехле для скрипки 20-долларовую купюру. Далее Байден с членами семьи отобедал в кафе, после чего отец и сын разъехались в разных автомобилях.

По данным издания, семейство Байденов регулярно посещает Нантакет, где они останавливаются в имении миллиардера Дэвида Рубинштейна. Именно там они отмечали последние четыре Дня благодарения и, как ожидается, сделают это вновь 27 ноября. Как писали американские СМИ в 2024 году, Байден мог принять решение о помиловании Хантера именно после обсуждения этого вопроса во время празднования Дня благодарения в Нантакете.