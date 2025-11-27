Якутская телебашня засияла в честь открытия форума "Цифровой алмаз"

Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Телебашня в Якутске засияла в честь открытия федерального форума "Цифровой алмаз", передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили в региональном министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, телебашня засияла в цветах инноваций - символом цифрового будущего Арктики и всей России. Подсветка будет работать до 20:00 (14:00 мск).

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров IT-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти.

Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставит возможность участникам обменяться опытом. В этом году ожидается участие свыше 2 тыс. человек из России и зарубежья.