На улицах Железноводска из-за теплой погоды появились лисы

Животных можно встретить неподалеку от парков и санаториев

ПЯТИГОРСК, 27 ноября./ТАСС/. Лисы стали появляться в курортной части города Железноводска. Одной из причин, по мнению зоологов, является потепление, сообщил глава муниципалитета Евгений Бакулин.

"В последнее время жители и гости Железноводска все чаще сталкиваются с неожиданными соседями - лисами. Эти животные стали появляться прямо в курортной части города, вызывая удивление и интерес у отдыхающих", - написал Бакулин в своем Telegram-канале.

Очевидцы сообщают, что этих животных можно встретить неподалеку от парков, санаториев и даже на дорожках, опоясывающих озеро.

"Зоологи объясняют такое поведение лис несколькими факторами. Потепление климата и сокращение привычной кормовой базы в заказниках вынуждают животных искать новые источники пищи. Несмотря на то, что лисы, как правило, не проявляют агрессии, специалисты настоятельно рекомендуют не подкармливать их. Это важно для сохранения естественного поведения диких животных и предотвращения их привыкания к человеку", - добавил Бакулин.