В Думе назвали назревшим решение о возвращении дзюдоистам флага и гимна

Изменения вступят в силу начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби

Редакция сайта ТАСС

Зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Выступление российских дзюдоистов под национальным флагом повысит уровень международных соревнований, такое решение Международной федерации дзюдо (IJF) давно назрело. Об этом ТАСС заявил зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Амир Хамитов ("Новые люди").

Ранее Международная федерация дзюдо вернула российским спортсменам право выступать на международных турнирах под флагом страны. Изменения вступят в силу начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби.

"Решение Международной федерации дзюдо вернуть российским спортсменам право выступать под национальным флагом - это важный и справедливый шаг, который давно назрел, - сказал депутат. - Россия исторически является одной из сильнейших держав в мировом дзюдо, и возвращение наших спортсменов в полноценном статусе укрепляет спортивную конкуренцию и повышает уровень международных турниров".

По словам Хамитова, федерация придерживается профессиональной и честной позиции, согласно которой спортсмены не должны отвечать за решения, которые находятся вне сферы спорта. Депутат отметил, что такой шаг станет позитивным сигналом и для других международных федераций, поскольку "чем быстрее мировое спортивное сообщество вернется к принципам недискриминации и равного отношения, тем здоровее и честнее будет развитие всех олимпийских видов спорта".

"Это решение - не только про дзюдо. Это сигнал всему мировому спорту: пора возвращаться к фундаментальным олимпийским ценностям - справедливости, инклюзивности и уважению!" - подчеркнул парламентарий.