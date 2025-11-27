Прощание с Шиловским пройдет 30 ноября
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданская панихида по народному артисту РСФСР Всеволоду Шиловскому пройдет 30 ноября в московском театре-студии, носящем его имя. Об этом сообщили ТАСС в театре.
Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти, как сообщили ТАСС в его театре-студии, стало онкологическое заболевание.
"Прощание с Всеволодом Николаевичем, скорее всего, пройдет 30 ноября в его театре", - сказал собеседник агентства.
Позднее помощница мастера Юлия сообщила ТАСС, что дата и место церемонии утверждены. "Гражданская панихида точно пройдет в это воскресенье по адресу: улица Петровка, 17", - заключила она.