Прощание с Шиловским пройдет 30 ноября

Гражданская панихида по народному артисту РСФСР состоится в его московском театре-студии

Редакция сайта ТАСС

Всеволод Шиловский © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданская панихида по народному артисту РСФСР Всеволоду Шиловскому пройдет 30 ноября в московском театре-студии, носящем его имя. Об этом сообщили ТАСС в театре.

Читайте также

Мастер сцены и экрана. Жизнь и роли Всеволода Шиловского

Шиловский умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти, как сообщили ТАСС в его театре-студии, стало онкологическое заболевание.

"Прощание с Всеволодом Николаевичем, скорее всего, пройдет 30 ноября в его театре", - сказал собеседник агентства.

Позднее помощница мастера Юлия сообщила ТАСС, что дата и место церемонии утверждены. "Гражданская панихида точно пройдет в это воскресенье по адресу: улица Петровка, 17", - заключила она.