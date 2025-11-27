Ставрополье направит дополнительно 2 млрд рублей на АПК и поддержку бойцов СВО

В частности, около 900 млн рублей выделят на развитие сельского хозяйства

СТАВРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Депутаты думы Ставрополья утвердили поправки в бюджет региона на 2025 год, согласно которым доходная и расходная части увеличатся на 2 млрд рублей. Эти средства будут направлены на развитие АПК, а также на поддержку льготных категорий граждан и участников специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента.

"Значительная часть этих средств направляется на социальную поддержку участников СВО и членов их семей, а также других льготных категорий граждан", - сказал в ходе заседания председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань.

В частности, порядка 900 млн рублей направят на развитие сельского хозяйства, в том числе, 150 млн рублей - на предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением спецтехники и оборудования для питомниководства плодовых культур, а также расходных материалов, используемых в питомниках для подвязки плодовых культур.

Кроме того, на 225 млн рублей увеличатся расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Эти средства направят на решение этих вопросов в Кочубеевском и Грачевском округах, городе Невинномысске, а также на развитие малоэтажного жилищного строительства. Еще более 168 млн рублей будет вложено в укрепление материально-технической базы ряда социальных учреждений Ставропольского края. Оставшиеся 700 млн рублей пойдут на поддержку участников СВО.

Бюджет Ставропольского края на 2025 год изначально был принят с доходами в размере более 190,3 млрд рублей, расходами - 195,02 млрд рублей, дефицитом - 4,72 млрд рублей, или 2,4% расходов. После четырех корректировок в течение года, доходы возросли до 203,6 млрд рублей, расходы - до 217 млрд рублей, дефицит увеличится до 13,4 млрд рублей, или 6,17% расходов.

Согласно последним изменениям, доходы бюджета увеличены до 205,6 млрд рублей, расходы - до 219 млрд рублей. Дефицит по-прежнему составляет 13,4 млрд рублей или 6,11% расходов.