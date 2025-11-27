Ямал впервые примет всероссийские соревнования по альпинизму и экстриму

В округе работают 12 центров единоборств "Северный характер"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Ямало-Ненецкий автономный округ впервые примет всероссийские соревнования по альпинизму, силовому экстриму, самбо и тяжелой атлетике. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"В этом году Арктическим экстремальным играм присвоен статус всероссийских соревнований. Впервые на Ямале пройдут всероссийские соревнования по альпинизму, силовому экстриму, самбо и тяжелой атлетике", - говорится в сообщении.

В округе работают 12 центров единоборств "Северный характер", до 2027 года откроются еще три. Также продолжается строительство новых крупных объектов спортивной инфраструктуры - "Факел-Арены" в Новом Уренгое, "Ямал-Арены" в Салехарде и СОК "Аксарки". Регион стал одним из первых в России, где программа "Земский тренер" реализуется в расширенном формате для всех населенных пунктов, в нее трудоустроено уже три специалиста. Ямал также заключил соглашения о сотрудничестве с двумя ведущими вузами страны для подготовки кадров в сфере спорта, рассказали в пресс-службе правительства региона.