Лихачев: Путин регулярно проводит совещания по укреплению ядерного щита

Личное кураторство главы государства, решение самых некрупных, детальных вопросов, вникание в повестку практически каждой зарубежной стройки, отметил глава Росатома

СИРИУС /Федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин регулярно проводит совещания по вопросам, связанным с атомной отраслью. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, выступая на V Конгрессе молодых ученых.

"Мы понимаем, насколько мобилизованы сегодня все силы для решения специальной военной операции. Тем не менее президент регулярно проводит совещания как по атому мирному, так и по укреплению и развитию ядерного щита, ядерного меча. И вот это личное кураторство главы государства, решение самых некрупных, детальных вопросов, вникание в повестку практически каждой нашей зарубежной стройки - это исторический факт, несмотря на понятную для всех сейчас загрузку президента Российской Федерации", - сказал Лихачев на сессии "80-летие атомной промышленности. Гордость. Вдохновение. Мечта".