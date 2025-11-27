Названы самые дорогие ведущие новогодних корпоративов

Ими стали актеры Дмитрий Нагиев и Игорь Верник, а также Марина Кравец, Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Самыми высокооплачиваемыми ведущими новогодних корпоративов в России стали актеры Дмитрий Нагиев и Игорь Верник, а также Марина Кравец, Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев. Об этом ТАСС сообщил организатор событий, директор артистов и ведущих Табриз Шахиди.

"Ведение вечера (до 5 часов) с участием мастеров такого уровня стоит от 3 до 7 млн рублей, плюс налоги и райдер", - поделился цифрами эксперт, отметив, что в топ-7 самых высокооплачиваемых ведущих на новогодний корпоратив входят Дмитрий Нагиев, Марина Кравец, Михаил Галустян, Лера Кудрявцева, Игорь Верник, Азамат Мусагалиев и Екатерина Скулкина.

Ранее он рассказывал, что среди звезд,больше всех в новогодние праздники работает заслуженный артист РФ Леонид Агутин, а обладателями самых крупных гонораров в декабре являются Баста (Василий Вакуленко), народная артистка РФ Ирина Аллегрова и группы "Ленинград" и "Руки вверх". "Далее с небольшим отрывом в гонорарной сетке расположились Анна Асти, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, "Звери", Григорий Лепс, Полина Гагарина и Shaman", - поделился Шахиди.