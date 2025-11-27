Научно-технологическую специализацию определят для каждого региона РФ

Это позволит более эффективно поддерживать исследования, направленные на создание современных российских высокотехнологичных продуктов

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Власти определят научно-технологическую специализацию для каждого региона России, что позволит более эффективно поддерживать исследования, направленные на создание современных российских высокотехнологичных продуктов. Об этом по итогам заседания комиссии Госсовета РФ по направлению "Технологическое лидерство", прошедшей на полях V Конгресса молодых ученых (КМУ) в Сириусе, сообщил ТАСС председатель комиссии, губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

"Очень важно сейчас для каждого региона определить научно-технологическую специализацию, потому что у регионов сегодня есть свое видение, у федеральных органов [власти] может быть свое видение. Нам важно завершить процесс синхронизации этого целеполагания, - сказал собеседник агентства. - И тогда уже инструменты поддержки, которые на уровне региона достаивают общефедеральную систему координат, … должны быть именно действенные у каждого региона, исходя из его специализации, чтобы мы, объединяя усилия, решали общую задачу развития всей страны".

Как отметил председатель комиссии Госсовета, у каждого региона есть своя исторически сложившаяся специализация и научные школы. "Сегодня, когда научное развитие и научно-технологическое лидерство стало фокусом самых высших государственных приоритетов, важно взять все то лучшее, что было наработано, и объединить усилия региона, федерации и заказчика, то есть наших предприятий, которые будут на базе этих идей создавать современные российские высокотехнологичные товары, продукты, не уступающие своим импортным аналогам", - подчеркнул Котяков.

Он отметил, что этому активно способствуют существующие институты развития, прежде всего, Российский научный фонд. "Сегодня договорились, что нужно другие федеральные организации к этому привлекать, которые сегодня уже имеют практику работы с регионами. И мы объединяем и финансовые, и экспертные ресурсы, организационные меры поддержки, чтобы идеи молодых российских ученых претворялись в современный российский высокотехнологичный продукт", - отметил он.

КМУ в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

