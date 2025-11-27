Стали известны победители Экологической премии Москвы 2025

Приветствовались все новации, которые способствуют решению той или иной экологической проблемы города

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лауреатам ежегодной Экологической премии Москвы вручили награды за лучшие решения по охране и защите окружающей среды в пяти номинациях, передает корреспондент ТАСС.

Церемония вручения наград прошла в четверг, 27 ноября, в столичном центре культуры "Солодовня". В каждой из пяти номинаций были определены три лучших проекта. Обладатели первого места получили награду в 1 млн рублей, второго - 500 тыс. рублей, третьего - 300 тыс. рублей Общий призовой фонд конкурса составил 9 млн рублей.

В номинации "Экологическая грамотность" победу одержала к.б.н., помощник декана факультета почвоведения МГУ Анна Бобрик за научно-просветительский проект "Carbon.MSU".

Лауреатом номинации "Экологическое просвещение" стал проект "Заповедные игры: платформа games.wildnet.ru", реализованный Еленой Колеченок, Еленой Книжниковой и Еленой Романовой из общественного движения "Друзья заповедных островов".

Премия за "Экологическое волонтерство" досталась педагогу-организатору, руководителю комплексного музея "Школьные годы" Светлане Косыревой за ее проект "Дубрава Памяти".

Лучшими в "Цифровизации экологических решений" стали Анна Лаврова, Мария Маринич, Юрий Шмидт и Анастасия Климаева с проектом "SharingMap".

Первое место в номинации "Зеленые и природоподобные решения" досталось младшему научному сотруднику кафедры промышленной экологии Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Маргарите Ветровой за проект "Графитоподобный нитрид углерода: экологически безопасный путь к очистке воды от трудноразлагаемых соединений".

Экологическая премия Москвы проводится с 2003 года, на нее могут выдвигаться граждане РФ от 18 лет (индивидуально или в составе коллектива от 2 до 5 человек). Конкурс проводится при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

По словам его руководителя Юлии Урожаевой, приветствовались все новации, которые способствуют решению той или иной экологической проблемы города. "В этом году есть потрясающее решение, которое позволяет с помощью камеры искусственного интеллекта вовлечь всех жителей в понимание того, что происходит с растениями", - пояснила она.

"Новые решения близки к тому, как процессы, устроенные в природе, модифицируются, применяются для решения наших задач. В этот раз есть несколько интересных решений, связанных с заботой о птицах и их высотными полётами над городом", - рассказала она про некоторые новые идеи. Урожаева также уточнила, что в этом году оценивалось 550 проектов.