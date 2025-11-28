Статья

Господин ташкентец. Прошлое и настоящее столицы Узбекистана с Борисом Голендером

Борис Анатольевич Голендер — краевед, журналист, писатель, автор книг, туристических путеводителей и многочисленных статей об истории Узбекистана и особенно Ташкента. Сегодня в своих трудах, интервью и экскурсиях он продолжает рассказывать об этом городе через истории о его жителях. Корреспондент ТАСС последовал его примеру

Богатство города

"Конечно, современность совершенно не дает нам представление о том, как выглядел старый город еще какие-нибудь 100 лет назад. Ташкент исторически — это два принципиально разных города: "европейский" построен по строгому плану и старый — беспорядочно, случайно построенный на протяжении столетий — переулки, тупички, небольшие, чаще всего кривые улицы, глиняные одноэтажные дома с плоскими крышами, на которых весной расцветали красные маки. Над крышами возвышались купола общественных зданий и невысокие минаретики — "гульдаста", — начинает экскурсию, организованную Ташкентским сообществом городских исследователей X-Places, Борис Голендер.

Борис Голендер © Дмитрий Радченко/ ТАСС

Автобус отъезжает от гостиницы "Узбекистан". За окном в большинстве своем современные здания, однако благодаря рассказам экскурсовода воображение начинает рисовать картины ташкентской старины. Слушатели пересекают границу старого и нового городов через древний канал Анхор, на правой стороне которого находилась зубчатая крепостная стена с воротами. За ними тянулась улица Таш-куча, сегодня она носит имя Алишера Навои — знаменитого поэта и государственного деятеля эпохи Тимуридов (династия, правящая крупными территориями Средней Азии с 70-х годов 14 века до начала 16 века — прим. ТАСС). На углу бывшей ташкентской цитадели до сих пор сохранилось здание медресе Кукельдаш XVI века, за которым возвышается купол одного из старейших азиатских рынков — Чорсу. И хотя этот купол проектировался в современную советскую эпоху, дух восточного базара царит здесь по-прежнему, как и сотни лет назад.

"Ташкент был городом при базаре, и этот базар охраняла старая крепость. И в дореволюционные времена это был самый большой город региона, превосходил по населению и Самарканд, и Бухару, и Коканд. Здесь сходились три дороги — северная из России, восточная — Великий шелковый путь, и южная — вход во внутреннюю Центральную Азию", — отмечает краевед.

Рынок Чорсу (справа) © Дмитрий Радченко/ ТАСС

В своих экскурсиях и книгах Борис Анатольевич рассказывает о разных эпохах Ташкента, однако все его труды объединяет одно — уважение к людям, оставившим след в ташкентской истории. "Главное богатство города — это, конечно, люди, живущие в нем. Знаменитый ташкентский характер; понятие "дух Ташкента", ставшее нарицательным, — это все от особой атмосферы городской жизни. Ведь недаром говорят, что тот, кто хотя бы раз побывал в нашем городе, никогда его не забудет и обязательно сюда вернется", — пишет он в своей книге "Мои господа ташкентцы", где собраны истории города в биографиях его знаменитых граждан.

Культурный код Великого шелкового пути

Борис Голендер родился в Ташкенте в 1947 году. Его родители познакомились во время Великой Отечественной войны: отец был военным летчиком, мама — в звании старшего лейтенанта медслужбы работала полковым врачом. У более старших предков краеведа не менее яркая биография: прадед — унтер-офицер пришедшей в Туркестан Русской императорской армии; дед — участник почти всех революционных событий в Ташкенте, один из руководителей органов безопасности в первые годы советской власти.

Мальчик рос в доме деда, у которого часто гостили его товарищи — свидетели великих и страшных событий первой половины XX века. Именно их рассказы и воспоминания пробудили у него интерес к прошлому. "Это были участники войн, революций, облеченные высокими чинами, вспоминавшие о былом. Их истории я очень внимательно слушал еще будучи маленьким. Для меня это было не изучение учебника, а живые свидетельства очевидцев. Но потом я стал искать и книги", — вспоминает краевед.

Центральный вход в парк Дворца пионеров в Ташкенте, 1953 год © И. Душкин/ ТАСС

Ташкент того времени, по его словам, напоминал города-курорты юга России — невероятно зеленый и свежий, преимущественно одноэтажный, украшенный яркими образцами европейской архитектуры разных стилей, и при этом хранивший колорит и очарование Востока, особенно в старой части.

Землетрясение 26 апреля 1966 года изменило лицо города, но не изменило его дух. Как отмечает Борис Анатольевич, в Ташкенте, несмотря на бедствие, не было мародерства. Часть жителей, потерявших свои дома, ночевали в палатках, семья Голендеров оставалась в своей квартире, в удаленном от эпицентра микрорайоне Чиланзар. Прибывшие со всего СССР специалисты и добровольцы организовали городки из строительных вагончиков, где вовсю кипела жизнь. А после пыльных и жарких трудовых дней на улицы опускалась тихая ночь, строительная техника замолкала, город смотрел сны о своем перерождении.

Последствия землетрясения в Ташкенте, 1966 год © Г.Пун/ ТАСС

"В Ташкент приехало много добровольцев, молодые парни и девушки, которые хотели отличиться. Они жили в городках, где также проходили общественные мероприятия, выступали артисты, приезжали лавки-магазины. Представители каждого города имели свой городок — ленинградский находился возле нашего дома на шестом квартале Чиланзара. Пыль стояла страшная, толчки продолжались на протяжении лета", — вспоминает Борис Голендер. По его словам, уже к осени жителей начали переселять в первые новые дома, а к началу 1970-х годов жилой фонд города был восстановлен.

Обновленный Ташкент поражал величественностью и масштабом, продолжая сохранять свой азиатский и домашний колорит. Построенные здания в стиле советского модернизма нередко украшались архитектурными элементами, напоминавшими о Древнем Востоке — например, узорчатой решеткой "панджарой", которая до сих пор укрывает от солнца гостиницу "Узбекистан". Борис Анатольевич уверен, что эта архитектура определяет лицо и современного Ташкента, поскольку учитывает его исторический и культурный контекст.

Гостиница "Узбекистан" © Дмитрий Радченко/ ТАСС

Архитектура современности, по словам Голендера, меняет город зачастую до неузнаваемости, и мест, сохранивших атмосферу старины, сегодня почти не осталось. При этом краевед отмечает, что Ташкент менялся на протяжении всей своей истории, и, вероятно, именно в этом кроется его живучесть. Не меняется в нем только одно — доброта, теплота и гостеприимство узбекского и других живущих здесь народов, носителей культурного кода Великого шелкового пути.

"Люди, которые сюда приезжают, заражаются этим дружелюбием и открытостью. В этом и заключается привлекательность Ташкента и всего Узбекистана, помимо древней истории, которая здесь выпирает отовсюду, культурного многообразия, декоративно-прикладного искусства, музыки, кухни", — размышляет исследователь. В родном городе у Бориса Анатольевича и сейчас очень много мест, которые согревают его душу и память. А на вопрос о своей национальной идентичности Голендер твердо отвечает: "Я ташкентец. Конечно. Иначе и нельзя сказать".

История музея Есенина

Одним из таких знаковых мест Ташкента для Бориса Голендера является музей Сергея Есенина, в создании которого он принимал непосредственное участие, а сегодня работает там научным сотрудником и ведет экскурсии. История музея началась с празднования 80-летнего юбилея поэта, организованного клубом любителей литературы и искусства. Участники сообщества, в котором состоял и Борис Анатольевич, подготовили экспозицию в книжном магазине №1 на Пушкинской улице (современный проспект Независимости — прим. авт.). Ожидалось, что придут 20–30 посетителей, но неожиданно пришло около 300 человек.

"Что делать? Куда их девать? Выгонять людей нельзя, а у нас подготовленные даже доклады были", — вспоминает краевед. Ситуацию, по его словам, быстро разрешил председатель их клуба Донат Мухин — ветеран Великой Отечественной войны, полковник, готовивший документы к Нюрнбергскому процессу о преступлениях фашистов на Западной Украине. Он нашел пустой зал в Доме офицеров, и книголюбы организованно перевели туда всех гостей.

© Личный архив Бориса Голендера

"И вот мы провели это мероприятие, — продолжает Голендер. — Там я впервые увидел дочь Есенина Татьяну Сергеевну; даже не знал, что она жила у нас в Ташкенте. И народ, когда посетил нашу выставку, стал говорить, что нужно создавать музей поэта". Организаторы ходили по инстанциям около шести лет. За это время им удалось собрать передвижную выставку о путешествии Есенина в Ташкент в 1921 году и пополнить фонды будущего музея. Так, у одного из патриархов литературного клуба, декана филфака Ташкентского госуниверситета Сергея Зинина, накопилось богатое собрание документов и прижизненных изданий с произведениями поэта. А художник Вадим Николюк, также состоявший в клубе, рисовал пейзажи, подписывая их строчками из есенинских стихов. Однажды он даже поехал в родное село поэта Константиново в Рязанской области, где познакомился с его сестрами.

С помещением — квартирой на окраине Ташкента — в итоге помог заместитель министра культуры республики Фируз Ашрафи, сын известного узбекского композитора Мухтара Ашрафи. Музей торжественно открыли в 1981 году. Через четыре года по протекции все того же Ашрафи он переехал в здание XIX века в районе станции метро имени классика узбекской поэзии Хамида Алимджана, где и находится до сих пор. В 1988 году музею был присвоен статус государственного. В постсоветские времена выставочная площадка выживала благодаря энтузиазму своих создателей и благотворителей, но в конце 90-х, получив финансовую поддержку от властей, серьезно преобразилась. Борис Голендер вместе с талантливыми музейными художниками Ривкатом Габдрахимовым и Виктором Вяткиным, а также директором Ольгой Чеботаревой создали новую экспозицию, которая вдохнула в площадку новую жизнь.

По словам Голендера, музей посещают ежегодно около 5 тыс. человек, по большей части это ученики узбекистанских школ, но бывает и много туристов, литераторов, исследователей, известных людей. Также здесь прошли четыре международных фестиваля поэзии; совместно с питерским музеем Анны Ахматовой была проведена выставка о пребывании поэтессы в Ташкенте. Большой успех имели выставочный проект "Неизвестный Шейхантаур" о любимых местах Есенина в столице Узбекистана и о его дочери. Сейчас в музее проводится ремонт и обновление экспозиции. По данным Агентства культурного наследия, работы должны завершиться к концу года.

Музей Сергея Есенина в Ташкенте © Дмитрий Радченко/ ТАСС

20 ноября в ташкентском Русском доме прошел круглый стол, приуроченный к 130-летию со дня рождения Есенина. На мероприятии выступали Борис Голендер и правнучка поэта Анна Есенина. Анна Сергеевна родилась в Ташкенте, уже не живет в этом городе, но хорошо помнит музей, благодаря которому она начала чувствовать сопричастность к наследию своего прадеда.

"Весь музей — они были для меня как немножко родственники. Потому что мы общались, туда приходили, читали стихи, <...> потому что это был какой-то для меня культурный центр. Бориса Анатольевича, конечно, помню с детства. Он всегда для меня был совершенно очаровательный. Я всегда была готова слушать его и вдыхать его речь", — рассказывает Есенина.

По приезде в родной город Анна Есенина ненадолго заглянула в музей и, по ее словам, погрузилась в свои воспоминания о прошлом. "Все уже ушли, и свет немного пригасили, и вот уже нужно уходить. Я сижу одна и смотрю на стол… И тогда я стала проникаться, что все это касается меня, касается моей семьи", — вспоминает она свои чувства.

В завершении нашей беседы Борис Анатольевич рассказывает о новом проекте, в котором он принимал активное участие. Ранее краевед неоднократно создавал туристические путеводители по Узбекистану, но, кажется, сейчас, получилось что-то особенное. Новая книга проиллюстрирована произведениями художников модерна из музеев республики. К ней уже готова электронная версия и скоро появится печатная.

"Обычно такие путеводители сопровождаются фотографиями наших древних памятников, а мы взяли самые шедевры музея Савицкого, Государственного музея искусств Узбекистана, музея в Андижане. Модерн! XX век! Но касающийся Узбекистана! — говорит собеседник. — Там и Карахан, там и Волков, там и Петров-Водкин, Ковалевская, среднеазиатские картины импрессионистов. И они в подобающем месте иллюстрируют текст".

