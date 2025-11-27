Эксперт Стариков: антироссийская пропаганда на Запорожье повлияла на молодежь

В Запорожской области реализуются проекты, направленные на восстановление и сохранение исторической памяти

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Последствия антироссийской пропаганды и насаждения украинского национализма в Запорожской области и других регионах Новороссии и Донбасса в меньшей степени затронули старшие поколения, поэтому усилия по устранению результатов действий Киева должны быть сосредоточены на молодежи. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС депутат законодательного собрания Запорожской области, директор регионального Фонда содействия безопасности и обороне им. Павла Судоплатова Роман Стариков.

"Надо отдать должное жителям Запорожской области, которые, несмотря на годы украинской пропаганды и декоммунизации, переворачивания с ног на голову истории, сумели сохранить память о своих предках, сохранить памятники Великой Отечественной войны и вообще советской эпохи. <...> В исторических регионах хотелось бы отметить, что молодое поколение прошло эту агрессивную пропаганду "новых героев" в лице Шухевича, Бандеры. Мы сейчас активно над этим работаем в Запорожской области", - сказал он.

По словам собеседника агентства, в регионе реализуется ряд проектов, направленных на восстановление и сохранение исторической памяти, в частности проект "Герои живы" по созданию школьниками видеоисторий своей семьи, в первую очередь ветеранов и участников Великой Отечественной войны. "Уже более тысячи школьников приняли участие в этом проекте. Когда ты записываешь ролик о своем прадедушке, который принимал участие в штурме Киева или Берлина, в освобождении Запорожской области, сложно воспринимать историю Шухевича и Бандеры. То есть получается, правильная история через свою семью в зародыше давит ту пропаганду, которая была когда-то на этих территориях", - отметил Стариков.

Он добавил, что в Запорожской области для противодействия антироссийской пропаганде широко используется образ уроженца Мелитополя, выдающегося советского разведчика генерал-лейтенанта Павла Судоплатова. "У нас есть свой легендарный герой, это Павел Анатольевич Судоплатов, который как раз внес неоценимый вклад в борьбу именно с украинским национализмом, украинским нацизмом. При его личном участии была уничтожена верхушка этого террористического подполья. Это тот герой, который боролся с украинским национализмом, и он наш, местный, земляк, запорожец, такие моменты очень важны", - добавил он.

В утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным стратегией национальной политики до 2036 года предусмотрены меры по противодействию проявлениям неонацизма и попыткам фальсификации истории, устранению последствий распространения антироссийской пропаганды, национализма, религиозной розни в регионах Донбасса и Новороссии.