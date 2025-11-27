На Московской международной неделе видеоигр представят онлайн-шутер и ролевую игру

В выставке примут участие анимационные студии, которые представят свои новые проекты

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Видеоигровые студии представят новые проекты в рамках Московской международной недели видеоигр. Посетители увидят новый тактический онлайн-шутер, виртуальные бои на самолете и другие игры, сообщили в Агентстве креативных индустрий Москвы.

На выставке одна из студий представит игру "Ил-2 Штурмовик: Одесса и Ленинград: оборона и освобождение", а также тактический онлайн-шутер "Калибр". Разработчики представят множество проектов в разных жанрах, например: приключенческую экшен-игру, рассказанную через историю казака; игру, вдохновленную славянским фольклором и сказками Александра Пушкина, иммерсивную ролевая игра от третьего лица по мотивам романа Льва Толстого "Война и мир", видеоигры в жанре хоррор и стратегия и множество других продуктов.

"Выставочная зона Московской международной недели видеоигр охватит несколько направлений видеоигровой индустрии. Гости мероприятия смогут познакомиться с ключевыми разработчиками и издателями игр российского геймдева", - рассказали в Агентстве креативных индустрий.

Кроме того, в выставке примут участие анимационные студии, которые представят свои новые проекты.

Первая Московская международная неделя видеоигр, которая объединит более 330 площадок по всему городу, пройдет в столице с 27 по 30 ноября. В число площадок входят компьютерные клубы, магазины электроники, профильные учебные заведения Москвы. Деловая программа состоится в инновационном центре "Сколково", где выступят около 200 российских и зарубежных экспертов. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.