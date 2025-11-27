На Камчатке школьникам и детсадовцам будут бесплатно давать "Омега-3"

Полезную добавку для детей производят на высокотехнологичном заводе на западе региона

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Добавка "Омега-3" будет два раза в год выдаваться детсадовцам и ученикам начальных классов на Камчатке. Такое решение в ходе прямой линии сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Ранее добавку предоставляли один раз в год, однако решено вернуться к практике двухразовой выдачи", - сказал губернатор Камчатки.

Цель программы - обеспечить детей полезным продуктом в удобной и вкусной форме, заменив знакомый многим родителям с советских времен рыбий жир. Бесплатной добавкой обеспечиваются все воспитанники детских садов и ученики начальной школы.

Полезную добавку для детей производят на высокотехнологичном заводе на западе Камчатки.