На Камчатке школьникам и детсадовцам будут бесплатно давать "Омега-3"
Редакция сайта ТАСС
12:01
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Добавка "Омега-3" будет два раза в год выдаваться детсадовцам и ученикам начальных классов на Камчатке. Такое решение в ходе прямой линии сообщил глава региона Владимир Солодов.
"Ранее добавку предоставляли один раз в год, однако решено вернуться к практике двухразовой выдачи", - сказал губернатор Камчатки.
Цель программы - обеспечить детей полезным продуктом в удобной и вкусной форме, заменив знакомый многим родителям с советских времен рыбий жир. Бесплатной добавкой обеспечиваются все воспитанники детских садов и ученики начальной школы.
Полезную добавку для детей производят на высокотехнологичном заводе на западе Камчатки.