В Свердловской области появятся два новых креативных кластера

Регион входит в десятку лидеров по доле валовой добавленной стоимости креативной экономики в структуре валового регионального продукта, добавили в СОФПП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Новые креативные кластеры появятся в Свердловской области: два проекта - в Невьянске и Алапаевске - находятся в высокой степени проработки. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора - министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин на Всероссийском слете креативных кластеров и пространств, который проходит в Верхней Пышме и Екатеринбурге.

"Сегодня в Свердловской области уже 11 креативных кластеров. Что важно - большей частью это частные креативные кластеры, при определенной поддержке правительства Свердловской области и губернатора Дениса Паслера. Но это частные истории людей, которые вложили, рискнули и эти проекты создали. Сегодня на подходе еще несколько локаций - Невьянск, Алапаевск - где тоже местные креативные команды рассматривают для себя возможность создания креативных кластеров, и уже достаточно в высокой степени проработки эти проекты", - пояснил Ионин.

В числе функционирующих в Свердловской области креативных кластеров - "Домна", "Л52", "Центр города", "Хлебозавод №6" в Екатеринбурге, "Самородок" в Нижнем Тагиле, "На Заводе" в Сысерти, "Нержавейка" в Первоуральске и другие, напомнили в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. На площадках располагается около 170 резидентов. За 2025 год посетителями креативных кластеров стали свыше 240 тыс. человек.

"За внебюджетные деньги у нас появилась чудесная площадка "Домна", которая предоставляется предпринимателям на безвозмездной основе, но в определенные слоты, когда она свободна. Кроме этого, у нас есть отдельный вид займа, называется "Приоритет", когда предприниматель может получить до 5 млн рублей за половину ключевой ставки. Сейчас на рынке это самая низкая ставка. И в целом у нас для предпринимателей большой спектр различных видов поддержки: большая сетка различных консультаций, образовательных треков, встреч, мероприятий, в том числе для креативных предпринимателей", - сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Регион уже входит в десятку лидеров по доле валовой добавленной стоимости креативной экономики в структуре валового регионального продукта, добавили в СОФПП. "Благодаря активности креативного сообщества и региональной экспертной группы, в которую входят представители различных отраслей креативных индустрий, удается быстро и эффективно решать многие вопросы построения креативной экономики в регионе: от исследований креативных индустрий до разработки стратегии", - пояснили в фонде.

По данным СОФПП, до конца 2025 года в Свердловской области будет утверждена концепция развития креативных индустрий региона до 2035 года, запущен электронный реестр креативных предпринимателей, сейчас он в стадии тестирования. В реестре будет учтено в том числе и резидентство в кластерах, в последующем именно к креативной инфраструктуре будут привязываться меры поддержки.