Более половины образовательных программ СВФУ ориентируют на Арктику в 2026 году

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в 2026 году нарастит долю образовательных программ, ориентированных на подготовку кадров для Арктики, до 51%. Об этом заявил на пленарном заседании Северного форума по устойчивому развитию ректор вуза Анатолий Николаев, передает корреспондент ТАСС.

"Сейчас университет активно трансформируется в образовательной части. В настоящее время у нас 44% образовательных программ ориентировано на подготовку кадров для Арктики. В следующем году мы нарастим до 51%", - сказал ректор.

Он отметил, что университет постепенно переходит на "поколенческую модель" подготовки кадров. "Это не прямая наша обязанность, но мы уже работаем совместно со школами, чтобы переориентировать их, - пояснил Николае. - Школьники среднего звена лет через 20 будут формировать то поколение, которое будет работать ближе к 2050 году. Для развития страны мы должны ориентировать их сознание сейчас, иначе мы будем иметь не очень хорошую перспективу к 2050 году. В этом плане мои коллеги из вуза очень многое делают".

Также ректор СВФУ подчеркнул важность работы Российско-азиатского консорциума арктических исследований (РАКАИ). Он был создан 28 ноября 2022 года по инициативе университета в сотрудничестве с международной организацией северных регионов "Северный форум". "Сейчас это площадка для обсуждения важных вопросов. Встречу участников консорциума проходят в рамках Северного форума по устойчивому развитию, Санкт-Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума. Мы ставим перед исполнительной и законодательной властью те вопросы, которые крайне необходимо решать совместно", - добавил Николаев.

О форуме

В этом году Северный форум по устойчивому развитию (СФУР) проходит 26-28 ноября в шестой раз в Якутске. Организаторами VI СФУР выступают правительство Республики Саха (Якутия), международная организация северных регионов "Северный форум", Северо-Восточный федеральный университет, Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт мерзлотоведения и научно-образовательный центр "Север".

Северный форум по устойчивому развитию - постоянно действующая ежегодная международная экспертная площадка для обсуждения проблем и перспектив устойчивого развития Севера и Арктики. Основная идея форума - объединить мировое сообщество для решения проблем устойчивого развития регионов Севера и Арктики, достижение 17 целей устойчивого развития ООН.