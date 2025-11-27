ВЦИОМ: более 80% россиян гордятся достижениями отечественной науки

Россию считают ведущей технологической страной 67% опрошенных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Подавляющее большинство опрошенных россиян (81%) гордятся отечественной наукой; 67% респондентов считают Россию ведущей технологической страной, такие данные опроса привела эксперт департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ Мария Григорьева. Опрос проходил в течение этого года среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"Наукой сегодня в России гордятся. Гордятся подавляющее большинство россиян - 81%. Среди молодежи этот показатель аналогичный - 80% молодых людей до 35 лет заявляют о том, что они гордятся и наукой, и учеными. 67% считают, что Россию можно отнести к числу ведущих технологических стран. При этом среди младшей молодежи 18-24 года эта цифра значительно выше - 74%", - сказала Григорьева в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему "Молодежь в науке: каким станет будущее поколение ученых".

Она отметила, что наука для россиян входит в тройку национальных приоритетов. "Чтобы стать великой державой, следует развивать науку, внедрять высокие технологии. Так считают 27% от всех опрошенных. Среди молодежи 18-35 лет эта цифра значимо выше - 37%. Сферы лидерства в российской науке традиционные. На первом месте - военные технологии, далее идет мирный атом и космос", - уточнила Григорьева.

Четверть опрошенных россиян декларирует, что специально ищут и изучают научную информацию. "Это достаточно большой показатель, и он относительно 2022 года вырос значимо, на 5 пунктов. В совокупности получается, что примерно 85% россиян в той или иной степени интересуются научными достижениями российской науки", - сказала эксперт.

Три четверти опрошенных хотели бы, чтобы их дети выбрали в качестве своего профессионального пути научную работу. "В качестве сфер, в которую бы хотели, чтобы пошел их ребенок, лидирует программирование, робототехника, биоинженерия, цифровая безопасность", - сказала Григорьева.

Согласно опросу, наука для россиян всех возрастов является успешным социальным лифтом. "То есть россияне видят, что через эту сферу можно достичь успеха. Показатели очень высокие, 83% среди всех россиян", - уточнила Григорьева.