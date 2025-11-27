В Петербурге начнут строить новый разводной мост в 2026 году

Его возведут в составе Широтной магистрали скоростного движения

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Строительство нового разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге - в составе Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) - планируется начать в 2026 году. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на XL ежегодной конференции петербургского отделения партии "Единая Россия".

"Один из мегапроектов - это Широтная магистраль скоростного движения, очень важная для нас. <…> Мы сейчас планируем, и я думаю, что у нас это получится, уже в 2026 году приступить к строительству второго разводного моста - в составе Широтной скоростной магистрали", - сказал Беглов.

В феврале губернатор сообщал, что получено заключение о соответствии проекта моста через Неву в составе ШМСД требованиям законодательства об охране культурного наследия. Мост будет построен рядом с Финляндским железнодорожным мостом.

Широтная магистраль скоростного движения в обход центра Санкт-Петербурга с переходом через Неву будет начинаться от Западного скоростного диаметра и подключится к КАД в районе Кудрово. Трасса протяженностью 27,4 км будет проходить по территории Петербурга и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге в настоящее время ведется строительство Большого Смоленского моста через Неву - это первый разводной мост, который возводят в городе за почти 40 лет. "Уже фактически монтируются разводные крылья этого моста. И мы планируем уже в 2026 году запустить, возможно, рабочее движение", - сказал Беглов на конференции. Мост будет располагаться между Володарским мостом и мостом Александра Невского.