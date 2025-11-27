Хуснуллин призвал не снижать темпы строительства новой станции метро в Самаре

Работы по проходке перегонного тоннеля, изначально рассчитанные до конца года, были завершены досрочно, сообщил вице-премьер РФ

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

САМАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал удерживать набранный темп в строительстве станции метро "Театральная" в Самаре. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

В 27 нояьря завершилась проходка тоннеля новой станции "Театральная", строительство которой ведется с 2022 года. Сроки завершения строительства и сдачи объекта неоднократно переносились. Власти планируют сдать "Театральную" в эксплуатацию в первом квартале 2027 года

"Театральная" станет конечной станцией первой линии метрополитена в городе. После открытия она соединит центр Самары с отдаленными районами, а продолжительность поездки от начальной до конечной станции метро составит менее 30 минут. Появление метро в Самаре - это действительно историческое событие. Сейчас крайне важно удерживать набранный темп, чтобы завершить этот важный для города проект строго в установленные сроки", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что работы по проходке перегонного тоннеля, изначально рассчитанные до конца года, были завершены досрочно.

"Благодаря механизму инфраструктурных бюджетных кредитов, который стал эффективным стимулом для развития регионов, мы ведем строительство новых линий и станций в Самаре, Челябинске, Красноярске и Нижнем Новгороде. Также идет строительство метро в Санкт-Петербурге и Казани. При этом флагманом остается Москва. Опыт столицы, ее лучшие практики и технологии метрстроения активно перенимаются в регионах", - сказал вице-премьер.

Хуснуллин выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, председателю правительства РФ Михаилу Мишустину за поддержку проектов стройкомплекса России, а также всем, кто принимает участие в строительстве метро в Самаре. "Сегодняшнее мероприятие - это результат колоссального труда сотен людей: инженеров, проектировщиков, метростроителей. Коллеги, вы в очередной раз подтвердили свой профессионализм и умение качественно выполнять работу", - отметил он.

Самарский метрополитен начали строить в 1980 году. Регулярное движение пассажирских поездов началось в 1987 году. Действует одна линия метро протяженностью 11,6 км, на ней расположено 10 станций. Станция "Театральная" должна стать 11-й, с ее открытием будет завершена первая очередь "подземки".