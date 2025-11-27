В Мурманской области построят ледовый аэродром для съемок фильма про Антарктиду

Картина "Выжить во льдах" основана на реальных событиях, произошедших на станции "Восток", и рассказывает историю героической зимовки полярников на Южном полюсе Земли в Антарктиде в 1982 году

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Ледовый аэродром для съемок фильма "Выжить во льдах" построят в Мурманской области. Картина расскажет о героической зимовке полярников на Южном полюсе Земли в Антарктиде, сообщили ТАСС в региональном центре развития кинопроизводства.

"Кинокомпания "Гопкинс фильм" по заказу студии "Мосфильм" начала подготовительный этап к производству полнометражного игрового фильма "Выжить во льдах". Генеральным продюсером фильма выступает кинорежиссер Карен Шахназаров. Для съемок планируется построить ледовый аэродром в Печенгском округе Мурманской области", - рассказали в центре.

Картина основана на реальных событиях, произошедших на станции "Восток", и рассказывает историю героической зимовки полярников на Южном полюсе Земли в Антарктиде в 1982 году, когда пожар на дизельной электростанции вывел из строя генератор и участникам экспедиции пришлось выживать в условиях сверхнизких температур без света, воды и тепла до прихода помощи.

"Сейчас художники-постановщики приступили к строительству декораций самой станции и ледового аэродрома. Экстерьер станции будет воссоздан детально. Местом съемок компания выбрала район поселка Корзуново, где, что символично, служил Юрий Гагарин. Печенгский округ выбран не случайно. На этой территории уже несколько лет действует программа по привлечению предприятий киноиндустрии", - отметили в центре.

Центр развития кинопроизводства Мурманской области совместно с Центром развития Печенгского округа "Вторая школа" более пяти лет проводит серию мероприятий - от локейшн-туров для российских кинематографистов до кинолабораторий для местных жителей. Предприятия кинематографии получают административную поддержку властей и градообразующего предприятия. "Этот эксперимент по привлечению предприятий киноиндустрии в отдаленный район Крайнего севера дает свои плоды. Если до 2020 года сюда кинематографисты не заглядывали. То с 2021 по 2025 год в Печенгском округе снято более 20 документальных и игровых фильмов, а также программ для ТВ", - добавил собеседник агентства.

Съемки фильма "Выжить во льдах" начнутся в феврале 2026 года. Для участия в работе киностудия активно привлекает местных жителей. Планируется, что они будут заниматься организацией питания на площадке, транспортными услугами, строительством декораций, обеспечением электроэнергией, а актеры мурманских театров будут привлечены для съемок в эпизодах.

О кинопроизводстве в Заполярье

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье - самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области (кинокомиссия), который оказывает создателям фильмов поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок "Зеленый экран". В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы "Полярный", "Баренцево море", "Везет", полнометражные игровые фильмы "Филателия", "Велга", "На выдохе", "Туман".