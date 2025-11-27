Россия и Пакистан договорились провести конференцию по развитию космонавтики

Конференция пройдет в 2026 году

ИСЛАМАБАД, 27 ноября. /ТАСС/. Власти России и Пакистана договорились провести совместную конференцию по развитию космонавтики в Исламабаде в 2026 году. Об этом сообщил министр энергетики, сопредседатель российско-пакистанской межправкомиссии по торговле Сергей Цивилев.

"Мы договорились, что мы проведем совместную конференцию здесь, в Исламабаде, посвященную развитию космонавтики России и Пакистана", - сказал он, выступая на церемонии открытия памятника первому космонавту Земли Юрию Гагарину в пакистанской столице. Цивилев отметил, что конференция будет приурочена к 65-летию первого полета человека в космос. Министр пригласил летчика-космонавта Героя Российской Федерации Елену Серову принять участие в конференции.

27 ноября в Исламабаде завершилось 10-е заседание российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.