Эксперт Калмыков: аналитика от агентств важна для структурирования информации

Информацию сейчас можно найти любую, ключевая проблема в том, как ее правильно проанализировать и структурировать, отметил первый замдиректора ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Проблемой российского информационного поля является отсутствие анализа и структурирования получаемой информации, в силу чего возрастает роль аналитической деятельности информационных агентств. Об этом заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Калмыков на круглом столе "К новому миропорядку: глобальная информационная динамика и осознание новых реалий", состоявшемся в Совете Федерации.

"Информацию сейчас можно найти любую, ключевая проблема в том, как ее правильно проанализировать и структурировать. Иначе наша информационная поляна больше похожа на поляну для дворового футбола, когда вбрасывают какой-то инфоповод и все за ним кучей гоняются по двору. А осознать и структурировать информацию - значит вернуться к тем смыслам, которые нам нужны, не поддаваясь западному влиянию. Это проблема, которую пока, с моей точки зрения, наше информационное поле еще не преодолело", - сказал он.

Калмыков отметил, что в этой связи особенно важна роль информационных агентств. "Они стали СМИ, когда в девяностые годы обросли сайтами и вышли на широкого читателя, но вообще информагентства - это те самые разводящие, распасовщики на информационном поле, которые помогают и средствам массовой информации, и широкому читателю осознать, что происходит в информационном поле", - добавил он.

Первый замдиректора ТАСС рассказал о предпринятом возрождении аналитических традиций агентства, выразившемся в запуске нескольких аналитических вестников для углубления осмысления информационного поля.