Фальков: Московский Политех успешно формирует кадровый потенциал России

Министр науки и высшего образования России поблагодарил коллектив, наставников, молодых ученых за усердный труд, преданность делу и верность традициям отечественного образования и науки

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Московский политехнический университет успешно формирует кадровый потенциал для развития экономики России, сочетая богатый научный опыт и современные технологии, сказал министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в видеообращении к участникам празднования 160-летия вуза.

"История Московского Политеха - это яркое отражение развития инженерного образования в России. <…> Сегодня университет сочетает богатейший опыт поколений предшественников с внедрением самых современных технологий. Создавая передовые инженерные школы и новые образовательные программы, вы успешно формируете кадровый потенциал для развития экономики нашей страны, что подтверждается активным участием в важнейших федеральных программах, в числе которых - "Приоритет 2030", - сказал он.

Министр поздравил сотрудников вуза со знаменательной датой, а также поблагодарил большой и дружный коллектив, опытных наставников, молодых ученых за усердный труд, преданность делу и верность лучшим традициям отечественного образования и науки.

"Желаю вам новых достижений в научно-исследовательской и образовательной деятельности, реализации самых смелых проектов, счастья, здоровья и всего самого хорошего!" - сказал Фальков.