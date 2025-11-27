Хинштейн: в Курской области стоит острая проблема нехватки медицинских кадров

Также глава региона отметил, что обязательные отработки для выпускников медицинских вузов и колледжей оправданы для бюджетных мест

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Проблема нехватки медицинских кадров в Курской области стоит остро и требует более тесного взаимодействия с ведущим медицинским вузом региона. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

"У нас, как и во многих других регионах, к сожалению, проблема нехватки медицинских кадров стоит достаточно остро. <...> Нам надо более тесно работать с нашими медуниверситетами, тем более нам в этом смысле повезло, у нас на территории есть один из лучших медицинских вузов страны (Курский государственный медицинский университет - прим. ТАСС)", - сказал он на пресс-конференции.

Также Хинштейн прокомментировал закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей. "Я полагаю, что не очень поддерживают это решение сами студенты, абитуриенты и их родители, но я соглашусь с тем, что определенная справедливость в этом все-таки есть. Когда речь идет именно о бюджетных местах, о вложении государства в конкретного специалиста, у государства, как я и полагаю, есть право дальше с человека требовать, чтобы это вложение он оправдывал", - сказал он.