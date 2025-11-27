В Саратовской области оштрафовали банк за сообщения и звонки вдове участника СВО

Кредитору был направлен пакет документов для прекращения кредитных обязательств, но банк не списал долг и продолжил взаимодействовать с вдовой клиента без письменного согласия

САРАТОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Банк оштрафовали в Саратовской области за назойливые сообщения и звонки вдове участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

"Учитывая отягчающие обстоятельства в виде неоднократного привлечения к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности - прим. ТАСС) кредитной организации назначили штраф в размере 125 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее к приставам обратилась 39-летняя жительница Энгельсского района, которая сообщила о противоправных действиях со стороны кредитной организации. По информации пресс-службы, женщина является вдовой участника СВО, у которого образовалась задолженность по кредиту после его гибели. Она направила кредитору необходимый пакет документов для прекращения кредитных обязательств, однако банк не только не списал долг, но и продолжил взаимодействовать с вдовой клиента без письменного согласия.

Как отметили в управлении, сотрудники банка также звонили ей по вопросу возврата просроченной задолженности.