На Конгрессе молодых ученых зафиксировали более чем двукратный рост числа участников

Более 3 тыс. участников имеют ученые степени, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков

СИРИУС /федеральная территория/, 27 ноября. /ТАСС/. Оргкомитет V Конгресса молодых ученых в Сириусе подтвердил очное участие 9,2 тыс. специалистов, численность участников за четыре года возросла более чем в два раза. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Антон Кобяков на площадке конгресса.

"За 5 лет конгресс стал главной площадкой страны для обсуждения и принятия решений в сфере науки, технологий, высшего образования. В этом году для участия в конгрессе мы получили 16 тыс. заявок от соискателей и по итогам отбора оргкомитетом были подтверждены 9 200 участников, в том числе представителей 36 иностранных вузов. Можно сделать вывод, что за 4 года численнсть участников у нас увеличилась более чем в 2 раза" , - заявил Кобяков.

Он уточнил, что более 3 тыс. участников имеют ученые степени.