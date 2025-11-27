Мишустин: время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии за выслугу лет
МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Срок добровольческой службы на специальной военной операции зачтут в пенсии за выслугу лет. Об этом в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта на заседании с членами кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет", - сказал он.