Хинштейн заявил, что бойцы КНДР достойны медалей за освобождение Курской области

Президент России Владимир Путин несколько раз отмечал мужество военнослужащих Корейской народной армии

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн считает, что бойцы КНДР достойны получить медали за освобождение региона от украинских формирований.

"Я считаю, что, конечно, таких наград наши братья по оружию более чем достойны. Но учитывая, что речь идет про граждан иностранного государства, о представителях пусть и братской, но все-таки другой армии, здесь работа, повторяю, у нас организовывается с участием Минобороны и дипломатического ведомства", - сказал он на пресс-конференции.

Президент РФ Владимир Путин несколько раз отмечал мужество бойцов Корейской народной армии, проявленное при освобождении Курской области от формирований ВСУ. В апреле Ким Чен Ын сказал, что в Пхеньяне будет установлен памятник солдатам Корейской народной армии, участвовавшим в операции по освобождению Курской области.