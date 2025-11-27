Финалистами премии "Мы вместе" в номинации "Лидер НКО" стали 10 человек

Претендовать на награду могли участники топ-100 проектов Фонда президентских грантов с 2017 года и финалисты "Мы вместе" до 2024 года включительно

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Финалистами международной премии "Мы вместе" в номинации "Лидер НКО", учрежденной в 2025 году, стали 10 человек. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель экосистемы "Добро.рф" Артем Метелев.

Номинация учреждена для выявления наиболее эффективных руководителей, работающих в некоммерческом секторе. Претендовать на награду могли участники топ-100 проектов Фонда президентских грантов с 2017 года и финалисты премии "Мы вместе" до 2024 года включительно.

"Из 62 субъектов страны поступило более 420 заявок, из них выбрали 57 региональных победителей. В финал премии прошли 10 человек. Выбор был крайне непростым, пришли лучшие из лучших. Кандидатов оценивали по четким ключевым критериям: динамика роста и узнаваемости проекта, уровень доверия общества, достижения, новизна и общественное признание. Особое внимание уделялось лидерским качествам: способности к руководству, системному мышлению, принятию решений, убедительной коммуникации, инициативности и умению выстраивать работу в команде", - приводит пресс-служба "Добро.рф" слова Метелева.

География участников - от Калининграда до Дальнего Востока, включая Донецкую и Луганскую народные республики. Наиболее активными стали представители НКО Москвы и Вологодской области. Наибольшее количество заявок было подано от лидеров проектов в направлении "Дети и молодежь". На втором месте по числу участников - образование и оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.

Имена лауреатов международной премии "Мы вместе" станут известны на торжественной церемонии награждения в рамках одноименного международного форума гражданского участия, который пройдет с 2 по 5 декабря в Москве. ТАСС - генеральный информационный партнер.