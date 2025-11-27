В КБР госслужащих будут обучать основам оказания первой медпомощи

Глава республики Казбек Коков поручил организовать во всех муниципалитетах региона масштабные акции, направленные на воспитание приверженности к вакцинации и диспансеризации

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников учреждений в Кабардино-Балкарии будут обучать основам оказания первой медпомощи. Базой станет региональный Центр медицины катастроф. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

"Кабардино-Балкарский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи станет площадкой для обучения всех государственных и муниципальных служащих, сотрудников учреждений правилам оказания первой медицинской помощи. Начнем с учреждений образования", - рассказал Коков.

Глава республики также поручил организовать во всех муниципалитетах региона масштабные акции, направленные на воспитание приверженности к вакцинации и диспансеризации. Отмечается, что охват населения будет максимальным.