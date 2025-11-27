Медведев призвал единороссов продолжить помощь бойцам СВО и их семьям

Председатель "Единой России" подчеркнул, что абсолютное большинство участников СВО - герои, но работа в тылу отличается от задач, решаемых на фронте

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев призвал однопартийцев продолжить оказание помощи участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

"Еще одна важнейшая задача - это поддержка участников специальной военной операции, а также их семей. Многие из вас, знаю об этом не понаслышке, постоянно занимаются этой темой, занимаются сбором гуманитарной помощи, отправкой ее на линию фронта, помогают близким участников СВО. Эту работу, она тоже весьма и весьма непростая, нужно продолжить до достижения тех целей, которые поставил президент", - сказал Медведев на всероссийском форуме муниципальных депутатов партии.

Он поблагодарил всех за то, что уже сделано, а также призвал поддержать ветеранов СВО, которые стали депутатами по итогам муниципальных выборов в сентябре. "В этом году депутатами, как известно, стали 890 участников, это втрое больше, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них работают на муниципальном уровне. И это очень хорошо, так как если начинать такую работу, то лучше всего с муниципального уровня", - сказал Медведев.

Он подчеркнул, что абсолютное большинство участников СВО - герои, но работа в тылу отличается от задач, решаемых на фронте. "Они там другие задачи решали. И здесь просто и поучиться есть чему, в том числе у вас, ну и привыкнуть к этой новой для себя жизненной миссии", - сказал Медведев.

Он также подчеркнул, что в поддержке нуждаются и муниципальные депутаты из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. "С ними тоже нужно делиться информацией и практиками. Тем более, там многие наши партийные ячейки, по сути, работают в полувоенном положении. И это заслуживает высочайшей оценки", - сказал Медведев. По его словам, надо поднимать и уровень жизни, и уровень организации работы партии в этих регионах. "Нужно вообще смотреть за укоренением российской системы власти на исторических территориях", - сказал Медведев.