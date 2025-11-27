В Якутске авиационное училище начало обучать операторов БПЛА

На эту специальность набрали 30 курсантов

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 27 ноября. /ТАСС/. Якутское авиационное техническое училище гражданской авиации им. В. И. Гришукова - филиал Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации - с 2025 года начало готовить операторов беспилотных летательных аппаратов. Всего поступило 30 курсантов, сообщила заместитель директора по учебной работе Людмила Николаева в ходе форума "Цифровой алмаз".

"С этого года мы начали новый прием по специальности "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", то есть здесь мы учим квалификации операторов беспилотных летательных аппаратов. <…> Мы набрали 30 курсантов на эту специальность", - сообщила Николаева.

Она поделилась, что в планах - обеспечить также обучение внешнего пилота. "Университет разрабатывает программу на внешнего пилота, <…> идет разработка данной программы, в которой участвуем не только мы, а также и другие филиалы", - отметила она.

Использование БАС, считает Николаева, способствует оптимизации процессов, снижению затрат, повышению скорости выполнения задач и минимизации рисков для людей и оборудования. При этом БАС можно применять в мониторинге, инспекции, агроаналитике, пожаротушении, логистической поддержке.

В 2025 году IV Федеральный форум "Цифровой алмаз" проходит в Якутске с 27 по 29 ноября. Мероприятие собрало лидеров ИТ-индустрии, представителей бизнеса, науки и власти. Главная тема в 2025 году - связь, определяющая будущее, где телекоммуникации, дата-центры и кибербезопасность становятся фундаментом доверия в цифровом мире. Форум выступает площадкой для обсуждения цифровой трансформации, телекоммуникаций и инноваций, а также предоставляет возможность участникам обменяться опытом. В этом году ожидается участие более 2 тыс. человек из России и зарубежья.