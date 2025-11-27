Адвокат Шелупахин: спонсорам ФБК может грозить пожизненное лишение свободы

В случае возбуждения уголовного дела оно может квалифицироваться как финансирование террористической организации или содействие террористической организации

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовная ответственность вплоть до пожизненного заключения может грозить гражданам, осуществлявшим финансирование американского юридического лица "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, ее российский предшественник ранее был признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) после признания его террористической организацией. Об этом ТАСС рассказал адвокат Владимир Шелупахин.

"Действительно, к уголовной ответственности могут быть привлечены лица, которые направляли деньги в пользу этих организаций до признания их террористическими, в том случае, если следствие докажет, что денежные средства направлялись умышленно в целях финансирования преступления, предусмотренного статьями террористической направленности, в особенности по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности/финансирование террористической организации)", - отметил адвокат.

В случае возбуждения уголовного дела оно может квалифицироваться как финансирование террористической организации или содействие террористической организации. Он также добавил, что в случае возбуждения уголовного дела и вынесения обвинительного приговора гражданам может грозить срок вплоть до пожизненного заключения.

27 ноября Верховный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и признал американское юридическое лицо "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, ее российский предшественник ранее был признан экстремистской организацией и запрещен в РФ) террористической организацией.