В ЛНР в ходе работ на захоронении в поселке Лесная Дача нашли тела троих детей

Общее число тел погибших жителей региона на этой территории может превышать 500

Редакция сайта ТАСС

СЕВЕРОДОНЕЦК, 27 ноября. /ТАСС/. Среди останков погибших в результате украинской агрессии на территории Северодонецкого округа в 2022 году, которые были извлечены из массового захоронения в поселке Лесная Дача в Луганской Народной Республике, были тела троих детей. Об этом ТАСС сообщил руководитель межведомственной рабочей группы (МРГ) по розыску захоронений жертв украинской агрессии, их идентификации и увековечению памяти Даниил Стяжкин.

"В целом в ходе работ на массовом захоронении жертв украинской агрессии в поселке Лесная дача, которые начались еще в 2024 году, экспертиза подтвердила наличие среди прочих извлеченных останков неустановленных детей. Таким образом, мы можем уверенно говорить об обнаружении в данном захоронении троих несовершеннолетних", - сказал Стяжкин.

По его словам, ведется работа по извлечению тел из больших траншей в поселке Лесная Дача, которые создавались с применением техники в 2022 году. После извлечения останки направляются в судебно-медицинское бюро для проведения экспертизы и отбора образцов ДНК для идентификации личности.

Стяжкин отметил, что работы на месте массового захоронения в поселке Лесная Дача, созданного в 2022 году, продолжаются уже второй год. По мнению руководителя МРГ, общее число тел погибших жителей региона в данном захоронении может превышать 500.