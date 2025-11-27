В Адыгее свыше 5 тыс. многодетных семей пользуются мерами соцподдержки

Глава республики Мурат Кумпилов также отметил, что сумма регионального материнского капитала и размер субсидии при выплате ипотечных жилищных кредитов многодетным семьям были увеличены

МАЙКОП, 27 ноября. /ТАСС/. Свыше 5 тыс. многодетных семей, проживающих в Адыгее, пользуются теми или иными мерами социальной поддержки, предоставляемыми региональными и федеральными властями. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов, выступая на торжественном мероприятии, приуроченном к отмечаемому в предстоящее воскресенье Дню матери.

"Свыше 9 тыс. многодетных семей проживают в Адыгее, из них около 5 тыс. семей пользуются различными мерами социальной поддержки", - сказал Кумпилов. Он отметил, что власти региона постоянно совершенствуют набор инструментов поддержки матерей и семей с детьми. "С этого года ввели новые меры, в том числе в рамках нового нацпроекта "Семья", в их числе - единовременные выплаты молодым матерям, будущим мамам, которые очно обучаются, молодым многодетным семьям, а также помощь через организацию пунктов проката товаров первой необходимости, создание специальных служб при женских консультациях",- заметил Кумпилов.

Кроме того, как напомнил глава республики, в Адыгее увеличили сумму регионального материнского капитала и размер субсидии при выплате ипотечных жилищных кредитов многодетным семьям. Он особо подчеркнул также блок мер, предусмотренных для семей участников специальной военной операции.

"Мы создаем необходимые условия для успешного обучения детей и развития их талантов, формируем возможности для профессиональной реализации самих мам - все наши усилия в конечном счете нацелены на повышение благополучия каждой мамы и каждой семьи", - заверил Кумпилов.

Говоря о предстоящем празднике, он особо выделил образ матери в Год защитника Отечества, "чья любовь, сила духа и патриотизм воспитывают настоящих защитников Родины". "Их сыновья сегодня с оружием в руках мужественно отстаивают национальные интересы России в зоне специальной военной операции", - заключил Кумпилов.

В рамках мероприятия глава республики также вручил дипломы "Материнская слава" и именные премии 10 многодетным матерям, воспитавшим пять и более детей. Напомнив о том, что именная премия вручается с 2020 года, Кумпилов сообщил, что за это время награду получили 60 многодетных матерей. Причем в нынешнем году размер премии увеличился в четыре раза - со 100 до 400 тыс. рублей.