Путин: в миграционной политике важно обеспечить интересы россиян

Президент также призвал учитывать интересы российской экономики

БИШКЕК, 27 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что важно обеспечить интересы российских граждан и экономики страны в области миграционной политики.

"И для нас, и для Кыргызстана очень важно все делать и в области миграционной политики: чтобы и в России все было бы надежно с обеспечением интересов коренных жителей Российской Федерации, наших граждан и нашей экономики, но и с тем, чтобы граждане Кыргызстана, которые приезжают, были бы готовы к этому, в том числе и гуманитарно - имею в виду, прежде всего, их знание русского языка", - сказал президент.

Глава государства отметил, что Россия поддерживает развитие изучения русского языка в Киргизии. "Школу будем открывать и в области высшего образования будем работать. В общем, очень большой пласт совместной работы в Кыргызстане", - сказал президент.