Ассоциация "Продюсер города" поможет в развитии городской среды Тюменской области

Сооснователь ассоциации Ян Кожан отметил, что регион проявляет себя благодаря вниманию к передовым практикам

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Ассоциация "Продюсер города" и Тюменское агентство развития креативных индустрий будут сотрудничать в развитии городской среды Тюменской области. Соглашение о сотрудничестве подписали на форуме "Города России" в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

"Мы договорились с коллегами о совместной работе по большому проекту продюсеров городского развития. Очень важно, что это не просто рамочное подписание, есть конкретные точки приложения в Тюменской области - это Тобольск и Тюмень. Пользуясь компетенциями коллег, нашими компетенциями, мне кажется, у нас получится складывать эту форму некоего продюсера городского развития <...> в очень практикоориентированном, понятном формате", - рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Сооснователь ассоциации "Продюсер года" Ян Кожан отметил, что Тюменская область проявляет себя не только за счет своей активности среди городов страны, но и благодаря вниманию региона к передовым практикам.

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками станут более чем 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые пройдет выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.