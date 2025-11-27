Эксперты: города РФ должны развиваться, ориентируясь на человеко- и семейноцентричность

Также глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что современный город должен иметь способность отвечать на запросы абсолютно всех возрастных категорий населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Российские города должны развиваться, ориентируясь на человеко- и семейноцентричность, активно используя для этого инструменты IT, искусственного интеллекта и другие доступные технологии. Такое мнение выразили эксперты на главной стратегической сессии форума "Города России: технологии лидерства" в Екатеринбурге.

"Мне кажется, основной тренд, который есть сегодня, это цифровизация и использование искусственного интеллекта. То есть город будет городом-платформой, имеется в виду электронная платформа. И в наших смартфонах будет возможность использовать любую опцию жизнедеятельности города - <...> поучаствовать в голосовании, решить любую проблему. <... > Это будет иметь совершенно колоссальные формы", - сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер на сессии, уточнив также журналистам, что, по его мнению, города должны будут развиваться с позиции семейноцентричности.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов отметил, что современный город должен иметь способность отвечать на запросы абсолютно всех возрастных категорий населения.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, в свою очередь, указал, что город будущего должен быть экологически чистым. "[Тенденция], которая сейчас идет, - вынос тяжелых производств и предприятий за пределы города - уже подразумевает какие-то затраты времени [жителей] для выезда на работу", - сказал он.

Начальник департамента по работе с органами местного самоуправления Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Михаил Котлов считает, что город должен быть человекоцентричным.

Беспрецедентное внимание к муниципальной повестке

Он также выразил мнение, что за последние три-четыре года в целом наблюдается беспрецедентное внимание федерального центра к муниципальной повестке. Котлов пояснил, что яркий пример тому - Всероссийский муниципальный форум "Малая родина - сила России", по итогам которого формируется целый перечень поручений, направленных на то, чтобы сделать жизнь людей в муниципалитетах лучше.

"Муниципальный уровень сегодня - это тот уровень, где формируются запросы населения, где формируются инициативы, где необходимы коммуникации с региональной властью. <...> У каждого города есть свой уникальный опыт, и мы этим опытом с удовольствием с коллегами делимся и перенимаем [его], применяем у себя", - подчеркнул Орлов.

IX Общероссийский форум стратегического развития "Города России: технологии лидерства" проходит в Екатеринбурге 27-28 ноября. Участниками стали более 250 городов России и стран СНГ. Кроме того, на форуме впервые проходит выставка технологий и решений, направленных на развитие муниципальной инфраструктуры. Организаторы форума - администрация Екатеринбурга, центр стратегических разработок и Союз российских городов, под патронажем Минэкономразвития РФ, при поддержке правительства региона, аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Артема Жоги и Всероссийской организации местного самоуправления. ТАСС - генеральный информационный партнер.