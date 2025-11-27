Российские полярники выступили за русские названия островов на картах Антарктиды

По словам руководителя Ассоциации полярников Михаила Слипенчука, "должна быть не только Русская Арктика, но и Русская Антарктика"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российские полярники поддержали закрепление изначальных русских названий островов на картах Антарктиды. Об этом заявил начальник антарктической станции Беллинсгаузен Андрей Воеводин на международной научно-практической конференции "Курс Чилингарова".

"Хотел бы подчеркнуть значение для нас, полярников, возвращения исторических названий островов. Потому что усилия, которые прикладывают люди во время работы в изоляции, отличаются от любых других усилий на континенте. Если в прошлое время этот героизм проявлялся во внешней стороне деятельности - создавалась инфраструктура, осуществлялись открытия, - то сейчас он перешел на какой-то внутренний уровень и люди находятся наедине с собой. Они поддерживают то, что выходит из строя, внутреннюю дисциплину, они остаются людьми в любых условиях. Любая поддержка их работе, особенно с патриотической стороны, памяти и понимания, откуда мы пришли и что мы делаем, - очень важна всем. Надеемся, что поставленная вами задача будет полностью реализована", - сказал Воеводин.

Конференция состоялась в ходе экспедиционного похода "Русская Антарктида - Под созвездием Южного Креста", который начался в середине ноября на парусной шхуне "Эльдорадо" из Аргентины. До начала декабря исследователи пройдут через восемь ключевых антарктических "Островов россиян", открытых российскими первопроходцами 205 лет назад, для закрепления их изначальных названий.

"Должна быть не только Русская Арктика, но и Русская Антарктика. Мы не претендуем на Антарктиду, наша миссия в том, чтобы не забылся подвиг, который совершили российские мореплаватели 205 лет назад - были открыты Антарктида и Южные Шетландские острова, которые сегодня практически на всех картах мира носят английские названия, а не русские", - добавил руководитель экспедиции и Ассоциации полярников Михаил Слипенчук.

Экспедиция приурочена к 205-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями, 180-летию Русского географического общества и 270-летию Московского государственного университета. Она также несет духовную миссию - освящение "Пути в Русскую Антарктиду", символически соединяющего географию, историю и традиции отечественных морских исследований. Общая протяженность похода составит более 1,7 тыс. морских миль. Всего на борту 12 представителей российских научных, образовательных, полярных и духовных организаций. Экспедиция проходит в преддверии XV международного форума "Арктика: настоящее и будущее" имени А. Н. Чилингарова, в ходе которого 9-10 декабря в Санкт-Петербурге будут подведены итоги похода.

Об "Островах россиян"

Архипелаг Южные Шетландские острова состоит из 24 островов. Значительная часть островов нанесена на карту экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева в 1819-1820 годах. Изначально многие острова имели русские названия, присвоенные той экспедицией, но впоследствии заменены названиями английского происхождения: остров Ватерлоо - Кинг-Джордж, остров Рожнова - Гиббс, остров Мордвинова - Элефант, остров Березина - Гринвич, остров Полоцк - Роберт, остров Смоленск - Ливингстон.