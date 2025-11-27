В Музее Победы пройдет премьера фильма о казахском защитнике Брестской крепости

Вместе с другими защитниками Касым Жарменов 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел через нацистские концлагеря

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Премьера документального фильма "Цитадель" о казахском защитнике Брестской крепости Касыме Жарменове состоится 5 декабря в кинотеатре "Поклонка" при Музее Победы. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фильм рассказывает о герое обороны Брестской крепости казахе Касыме Жарменове и его семье. Вместе с другими защитниками он 22 июня 1941 года принял первый бой, попал в плен и прошел через нацистские концлагеря. После побега он участвовал в партизанском движении на территории Чехословакии, а после войны вернулся в родной Шымкент и стал школьным учителем.

"В 2024 году я познакомился с известным в Казахстане тренером Денисом Жарменовым, который мне рассказал о свой семье. Оказалось, что его дед Касым Жарменов - герой обороны Брестской крепости в июне 1941 года, и в семье сохранились его воспоминания. Поскольку ни Денис, ни его сын Тимур никогда не были в Бресте, я предложил им отправиться в экспедицию по следам героического предка и снять об этом документальный фильм", - процитировали организаторы слова автора проекта, генерального директора кинокомпании "Скайфест" Алексея Никулина.

Главные герои фильма - внук Касыма Денис Жарменов и правнук Тимур - в год 80-летия Победы отправились по следам своего предка в Брестскую крепость. Для них эта поездка стала глубоким погружением в события прошлого и способом лучше понять свою семейную историю.

