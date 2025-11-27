В паспорт полярника могут поставить штамп о наблюдении полярной ночи

Сезонной печатью начнут отмечать неофициальные туристические документы с конца ноября

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Штамп "Я видел полярную ночь" могут поставить гости Мурманской области в паспорт полярника. Сезонной печатью начнут отмечать неофициальные туристические документы с конца ноября, сообщили в Туристском информационном центре региона.

Паспорт полярника выдается туристам в Мурманской области и подтверждает пересечение полярного круга. Паспорт содержит персональные данные владельца и перечень интересных мест Кольского Заполярья, за посещение которых путешественник зарабатывает специальные печати. Среди обладателей неофициального документа федеральные министры Максим Решетников и Алексей Чекунков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"На Кольский полуостров пришла полярная ночь. 26 ноября она наступила в населенном пункте Вайда-Губа, расположенном на полуострове Рыбачий. В Никель полярная ночь придет 29 ноября. А это значит, что с этого дня в офисе Туристского информационного центра мы начнем ставить сезонную печать "Я увидел полярную ночь" в паспорт полярника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Мурманске штамп, посвященный полярной ночи, будут ставить, начиная со 2 декабря, когда она наступит на широте столицы Русской Арктики. Полярная ночь в Мурманске длится 40 дней. Первые лучи солнца жители и гости областного центра смогут увидеть только 10 января.

Коллекция печатей паспорта полярника на данный момент включает в себя несколько десятков популярных туристических мест, среди которых ледокол "Ленин", заповедники Пасвик, Лапландский и Кандалакшский, природный парк Териберка, город-герой Мурманск, полуострова Средний и Рыбачий. Обладатели паспорта полярника могут получить скидки до 20% на экскурсионные продукты, в том числе 5% на поездку на Северный полюс, а также подарки от местных производителей: чай из северных трав, варенье, десерты.

Туризм - одно из приоритетных направлений развития экономики и сервиса в рамках регионального стратегического плана "На Севере - жить". Количество туристов, посещающих Кольское Заполярье, ежегодно растет на 10%, ставя новые рекорды. Власти Мурманской области ожидают дальнейшее увеличение турпотока, рассчитывая, что уже в этом году регион примет более 800 тыс. гостей, а отметки в 1 млн туристов, к которой стремятся региональные власти, достигнет в ближайшие 2-3 года.