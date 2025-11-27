В Псковской области удвоили выплаты молодым семьям за рождение третьего ребенка

По словам губернатора региона Михаила Ведерникова, сумма составит 600 тыс. рублей

ПСКОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области приняли решение об увеличении в два раза выплаты за рождение третьего и последующего ребенка в молодой семье, сумма составит 600 тыс. рублей. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Ведерников.

"В Псковской области выплата за рождение третьего и последующего ребенка в молодой семье будет увеличена в два раза. Если раньше семья получала 300 тыс. рублей, то теперь - 600 тыс. рублей. Напомню: и мама, и папа должны быть младше 35 лет и состоять в браке", - написал губернатор.

Он также добавил, что внесены также несколько важных изменений в соответствующее постановление правительства Псковской области. "Обратиться за выплатой можно сразу после рождения ребенка, не дожидаясь, когда малышу исполнится три месяца. Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года: тем, кто уже получил 300 тысяч рублей, будет перечислена доплата", - добавил Ведерников.

Как следует из опубликованного губернатором документа, подписанное им постановление вступает в силу в первых числах декабря и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.