Университет МЭИ первым в России начнет академическое сотрудничество с Венесуэлой

В МЭИ убеждены, что соглашение сторон также расширит горизонты научно-технического взаимодействия и открывает новые возможности для реализации совместных проектов в области энергетики и инженерного образования

Редакция сайта ТАСС

Ректор МЭИ Николай Рогалев и заместителем министра по внедрению научных знаний министерства народной власти по науке и технологиям Венесуэлы © Пресс-служба НИУ "МЭИ"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Специалисты национального исследовательского университета МЭИ первыми в России начнут академическое сотрудничество с Венесуэлой и будут обмениваться опытом с коллегами из национального университета наук имени доктора Умберто Фернандеса-Морана. Соответствующее соглашение подписано ректором МЭИ Николаем Рогалевым и заместителем министра по внедрению научных знаний министерства народной власти по науке и технологиям Венесуэлы, директором по исследованиям национального университета Альберто Хосе Кинтером.

Подписание приурочено к проведению 19-го заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

В частности, документ предусматривает взаимодействие в сфере образования и науки, включая академическую мобильность студентов и преподавателей, проведение совместных исследований, подготовку кадров по приоритетным направлениям, обмен опытом, а также реализацию программ послевузовского образования. Как ожидается, для координации работы стороны сформируют специальные комитеты.

"МЭИ всегда был мостом между странами и научными школами, и сегодня мы продолжаем эту традицию, закладывая фундамент долгосрочного партнерства с Венесуэлой", - сказал на торжественной церемонии подписания документа ректор МЭИ. По его словам, совместные проекты в энергетике и инженерии - это не только обмен опытом, но и создание новых знаний, которые будут работать на благо обеих стран. "Мы готовы делиться экспертизой и учиться у наших коллег", - заверил Рогалев.

В МЭИ убеждены, что соглашение создает основу долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, расширяет горизонты научно-технического взаимодействия и открывает новые возможности для реализации совместных проектов в области энергетики и инженерного образования. Венесуэльская сторона, в свою очередь, подчеркивает стратегическую значимость сотрудничества для укрепления связей между вузами двух стран и развития научного потенциала своего национального университета.