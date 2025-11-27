В Петербурге представили скульптуру, посвященную героям СВО

По словам идейного вдохновителя и автора проекта художницы Валерии Лошак, в общей сложности над проектом работали около 3 тыс. человек

Редакция сайта ТАСС

© Александра Подервянская/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Скульптуру "Защитник Отечества" в честь подвига участников специальной военной операции представили в историческом парке "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС. Она изображает воина с ребенком на руках, который стоит на шаре из цветов.

"Перед нами образ воина - хранителя Родины. Этот образ - не просто символ защиты, а сама душа России, где сила сочетается с нежностью, а мужество - с любовью. Воин стоит над цветочным шаром, словно над самой Землей, сплетенной из тысячи живых сердец. Этот шар - пульсирующее сердце Родины, сотканное из лепестков памяти, боли и любви", - рассказала идейный вдохновитель и автор проекта художница Валерия Лошак. Видео о создании скульптуры с ее комментарием было показано на ежегодной конференции петербургского отделения "Единой России".

Лошак отметила, что в работе над проектом приняли участие представители 18 районов города, жены героев, бойцы - участники СВО - и на передовой, и в госпиталях, а также дети, врачи, блокадники, ветераны, депутаты фракции "Единая Россия", сотрудники федеральных ведомств, Минюст, ФСБ, МВД, Росгвардия, а также профильные комитеты города - в общей сложности около 3 тыс. человек. Проект был инициирован представителями регионального отделения партии.

Общая высота скульптуры - более 3 м. Как рассказала журналистам Лошак, на изготовление и ручную роспись 1,5 тыс. керамических цветов, которые украсили постамент-сферу, ушло около 9 месяцев. Она отметила, что цветков было сделано больше, чем требуется для постамента, поэтому творческая группа планирует установить рядом со скульптурой стену, на которой разместят остальные созданные элементы. "Это будет очень красиво. В [центре] "Россия - моя история" будет постоянная экспозиция", - добавила она.

"Мне показался [этот проект] особенным, но с какой точки зрения - с точки зрения вовлечения людей, - отметил глава регионального отделения партии, спикер заксобрания города Александр Бельский. - Сама идея создания этого народного памятника, она была очень хороша, что и позволило этому проекту стать одним из лидеров в России. Я очень рад, что он родился именно в Петербурге". В конце октября на заседании федерального совета первичных отделений "Единой России", которое провел председатель партии Дмитрий Медведев, инициативу по созданию скульптуры отметили наградой.