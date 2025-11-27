В Дагестане создали единый информационный контур для поддержки участников СВО

Разработка платформы стала возможна благодаря инициативе и методикам Министерства цифрового развития республики

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Единый информационный контур, который призван объединить все меры помощи и поддержки для военнослужащих и их семей, внедряется в Республике Дагестан. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов во время прямого эфира с жителями региона.

"Он пока только создан, он пока еще не совершенен. Он продолжает набирать те предложения, которые сегодня мы видим. Но, по крайней мере, сегодня есть площадка, которая собирает все эти предложения и включает их в систему работы по оказанию помощи и поддержке участникам СВО", - сказал Меликов

По его словам, разработка данной платформы стала возможна благодаря инициативе и методикам Министерства цифрового развития Республики Дагестан.