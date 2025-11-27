В Мелитополе предлагают построить 12 школ и 34 дошкольных учреждения

Это позволит, в частности, обеспечить потребности населения в доступном и качественном образовании с учетом роста его численности

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС./ Проект генерального плана городского округа Мелитополь Запорожской области предусматривает строительство 12 школ на 6 тыс. мест и 34 новых дошкольных учреждений на 5,5 тыс. детей. Об этом сообщает администрации округа.

"Единый институт пространственного планирования (ЕИПП) РФ в рамках разработки генерального плана округа Мелитополь Запорожской области внес предложения по развитию сети образовательных учреждений. Специалисты ЕИПП предлагают построить 34 здания дошкольных организаций, рассчитанных в общей сложности на 5 503 места; 12 зданий общеобразовательных школ на 6 025 мест; детскую школу искусств на 400 мест", - сообщили в администрации.

Городские власти отметили, что строительство новых социальных объектов позволит обеспечить потребности населения в доступном и качественном образовании с учетом роста его численности, повысить привлекательность территории и создать рабочие места.

Ранее ЕИПП предложил в рамках развития сети профессиональных образовательных учреждений построить в Мелитополе Суворовского училища на 560 учащихся.