В Ленобласти покажут выставку фотографий Евгения Халдея

Она будет организована в образовательных учреждениях и культурных центрах области после показа в здании областного правительства

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Фотовыставка "Дорогами войны и мира Евгения Халдея" будет организована в образовательных учреждениях и культурных центрах Ленинградской области после показа в здании областного правительства. Как сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области, выставку в здании администрации региона открыл губернатор Александр Дрозденко.

"Мы открываем эту выставку в год 80-летия Победы. Евгений Халдей прошел войну от первого до последнего дня с фотоаппаратом, а не с оружием. Его фотографии - это честный и прямой взгляд на войну. Они показывают людей и то, что происходило на самом деле. Очень важно, чтобы эту правду видели молодые. Только так можно сохранить память и уважение к тем, кто воевал", - сказал Дрозденко на открытии выставки.

Фотокорреспондент ТАСС Евгений Халдей, запечатлевший Знамя Победы над рейхстагом в мае 1945 года, вместе с Советской армией побывал на многих фронтах Великой Отечественной войны. 10 ноября 1942 года приказом народного комиссара Военно-морского флота Николая Кузнецова был зачислен в кадровый состав ВМФ с присвоением военного звания техник-интендант 1-го ранга. Работал в Керчи, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Ялте, Севастополе, затем в Болгарии, Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии и Германии. Принимал участие в фотосъемках Потсдамской конференции держав-победительниц, посвященной послевоенному устройству (17 июля - 2 августа 1945 года), а также Советско-японской войны.

Экспозиция его фоторабот в здании областного правительства продлится до 10 декабря. "После завершения показа ее планируют представить в образовательных учреждениях и культурных центрах Ленинградской области", - сообщила пресс-служба.